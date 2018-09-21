"Догнать и обогнать..." Ох, кажется, мы уже это слышали

К 2024 году Россия может войти в число пяти самых крупных экономик мира, преодолев отставание от Германии. С таким заявлением выступил в четверг министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ.

Как сообщает ТАСС, Орешкин пояснил, что прогнозируемые темпы роста превзойдут рост мирового ВВП и позволят России войти в пятерку самых крупных экономик мира, преодолев текущее отставание от Германии.

Отметим, на этом же заседании премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что следующая шестилетка в экономике России будет непростой в контексте возможного расширения торговых войн и усиления санкционного давления. При этом он заверил, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в сложных условиях.

По инф. rosbalt.ru

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