Доходы губернатора столичного региона: жить можно!..

Доход Андрея Воробьева, занимающего пост губернатора Московской области в 2018 году, вырос на 80% и составил почти 96 млн руб. Данные представлены в декларации чиновника, опубликованной на сайте правительства региона.

У губернатора в пользовании находится земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, жилой дом (976 кв. м), гараж-стоянка (542 кв. м) и «помещение для отдыха» (627 кв. м). В собственности недвижимости у Воробьева нет, но у одного из его несовершеннолетних детей есть квартира площадью 195 кв. м. Доход ребенка составил 1,26 млн руб.

В 2017 году Воробьев заработал всего 53,132 млн руб.

Напомним, что высокие доходы правящего в России клана чиновников и близких к власти бизнесменов (часто - это одни и те же фамилии) - настолько контрастируют с бедностью населения, что это даже вызывает возмущение Церкви (а она не очень-то любит ссориться с властями). Проблема бедности населения решается чисто символическими малозначимыми жестами... При этом, для многих очевидно - "хватать за коррупцию" можно практически любого руководителя городов и регионов страны (что и происходит с удручающей регулярностью), что воспринимается не как "справедливое возмездие", а просто как симптом: человек поссорился с кем-то из своих покровителей, потерял благорасположение Кремля, перешел кому-то дорогу...

По инф. rosbalt.ru

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