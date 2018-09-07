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Дочь Нины Руслановой опровергает слухи о госпитализации знаменитой артистки
По инф. rosbalt.ru   
07 Сентября 2018 г.
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Дочь актрисы театра и кино Нины Руслановой опровергла данные СМИ о новой госпитализации своей матери.

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Как заявила дочь артистки Олеся Рудакова, с Ниной Руслановой «все нормально». «Нина Ивановна дома и прекрасно себя чувствует. Не знаю, откуда такая информация», — сказала агентству «Москва» Рудакова.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что сердечница Русланова попала в больницу с инфарктом. Недавно актриса находилась в одной из столичных больниц, как сообщалось, на плановом обследовании.

На счету Руслановой роли в фильмах «Короткие встречи», «Завтра была война», «Дважды рожденный», «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин».

По инф. rosbalt.ru

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