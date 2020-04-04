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Дочь Миллы Йовович сочинила забавную сказку на русском языке
|По инф. rosbalt.ru
|04 Апреля 2020 г.
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Актриса Милла Йовович опубликовала в Инстаграме видео со своей дочерью, которая сочинила сказу на русском и прочитала её без акцента.
Сама Милла родилась в Киеве и может общаться на русском языке, однако ее дочь, 12-летняя Эвер Габо Андерсон, судя по видео, разговаривает по-русски даже лучше мамы.
Сказка получилась сюрреалистической — у её героини Ларисы «был дом с бассейном и сыром и с братом Машей», она «готовила себе пиццу и опускала её в кофе». А брат Маша «готовил торт с томатным соусом», к тому же у него были «туфли из молока и шапка из конфетной бумаги».
Русскоязычные подписчики голливудской звезды с восторгом отреагировали на видео и похвалили отличное произношение девочки.
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