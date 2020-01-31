Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на проблемы матери с алкоголем

Разум бывшей жены известного российского актера Михаила Ефремова Ксении Качалиной медленно «угасает». Так считает ее 19-летняя дочь Анна-Мария. Девушка в своем Инстаграме призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».

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По словам Ефремовой, она уже перестает узнавать свою мать. «Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо», — написала девушка, добавив, что с конца прошлого года перестала испытывать боль при виде состояния матери.

Ефремова также рассказала, что боится повторить судьбу родительницы. «Снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться. Ее лицо искажает уродливое подобие флиртующей улыбки, она встает в кривую позу», — отметила Анна-Мария.

По данным СМИ, у экс-жены актера Ефремова появились проблемы с алкоголем после развода. Женщина перестала за собой ухаживать и следить за квартирой.

По инф. rosbalt.ru

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