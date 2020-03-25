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Дочь маршала Жукова назвала демонтаж памятника отцу аферой
По инф. sobesednik.ru   
25 Марта 2020 г.
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91-летняя Эра Жукова прокомментировала  загадочный демонтаж памятника ее отцу с постамента на Манежной площади. По словам дочери полководца, у нее сложилось впечатление, что это «какая-то афера».

Дочь маршала Жукова назвала демонтаж памятника отцу аферой

В ночь с 20 на 21 марта памятник советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который был установлен в мае 1995 года возле Исторического музея в самом центре Москвы, был неожиданно демонтирован. «Дублер» полководца не простоял и суток. Позже в Мосгорнаследии пояснили, что в реставрации нуждаются оба монумента – и оригинал, и его временная копия. Вернуть Жукова на место обещают уже в этом году ко Дню победы. Правда, до сих пор не ясно, какой из двух маршалов будет принимать парад – настоящий или «самозванец».

Свое отношение к чехарде с памятниками Жукову под стенами Кремля высказала 91-летняя дочь маршала Эра Георгиевна.

– Я абсолютно ничего не знала об этих намерениях снести памятник, со мной никто не консультировался, никто не спрашивал моего мнения, – возмущается в разговоре с нами Эра Георгиевна. – Я и сейчас ничего не знаю о том, что происходит, зачем понадобилось распиливать памятник отцу. Новости узнаю только из газет и по телевизору.

У меня сложилось впечатление, что это какая-та афера. Ну, непонятно мне: почему, зачем, кто занимается сносом, распилом, реставрацией?! Знаю, что какие-то организации интересуются этими реставрациями. Может, это им выгодно?! Как вообще такое могли допустить? Вдруг ночью разобрали памятник – и всё!

– Говорят, что новый (или обновленный) памятник Георгию Жукову откроют 9 мая. Если вас позовут, пойдете?

– Если пригласят, в чем я совершенно не уверена, да еще и принимая во внимание мой возраст… Если бы дожила, то, возможно, пошла бы.

По инф. sobesednik.ru

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