Дочь Любови Успенской: «Мама волнуется не за меня, а за свою репутацию»

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, перестала получать финансовую помощь от знаменитой певицы. Сейчас девушка живет в США, пишет картины и рассказывает журналистам о конфликте с матерью.

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Татьяна Плаксина дала интервью телеведущему Дмитрию Борисову, который прилетел к ней в Штаты. Девушка призналась, что их конфликт с Успенской длится долгие годы. Ситуация накалилась в 2018 году, когда Татьяна сломала челюсть при падении с велосипеда на Коста-Рике. По словам Плаксиной, с тех пор мама держала дочь при себе и мешала ей заниматься творчеством.

«Мама волнуется не за меня, а за свою репутацию», - заявила Плаксина в разговоре с Борисовым. Когда телеведущий спросил её, любит ли она маму, девушка ответила: «Уже нет».

По инф. argumenti.ru

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