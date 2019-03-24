Добрые люди спасли увязших в мазуте лебедей

В Северной столице два лебедя сильно перепачкались нефтепродуктами, есть угроза здоровью перелетных птиц. Об этом сообщает организация «КошкиСпас», помогавшая снять кликунов с мазутного отстойника ТЭЦ.

О том, что лебеди попали в беду, сообщил сам персонал предприятия.

Несчастных передали спасателям, а потом — в центр реабилитации. Сотрудникам центра предстоит отмыть лебедей. Опасения внушает то, что крылатые создания не только повредили оперение, но и наглотались мазута.

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По инф. rosbalt.ru

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