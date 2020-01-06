До слез: в Нижегородской области грабитель убил парня, заступившегося за незнакомку

В Нижегородской области молодой человек погиб, спасая женщину от грабителя. (Печальная история. Молодые люди совершили настоящий поступок с большой буквы, а один из парнишек и вовсе отдал свою жизнь... прим. МГ.)

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, вечером 3 января в городе Павлово двое молодых людей 17 и 18 лет услышали женские крики о помощи. Они бросились на помощь женщине, на которую напал грабитель, тот пытался скрыться, но парни его догнали. В результате преступник достал нож и, ранив обоих, скрылся с места.

18-летний парень скончался от ранений на месте (нож попал ему в сердце), второй был госпитализирован, его жизнь уже вне опасности. Подозреваемого задержали — им оказался мужчина 1961 г. р., ранее судимый за убийство. Сейчас он заключен под стражу.

18-летний Сергей не дожил несколько часов до своего 19-го дня рождения

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СК РФ дал указание представить необходимые документы для награждения молодых людей. Кроме того, поручено оказать необходимую поддержку семье погибшего.

Это история, о которой невозможно читать без слез на глазах. Это и искреннее восхищение неравнодушием со стороны юношей, и боль от того, что жизнь парня оборвалась. Главное теперь, чтобы преступник был найден и понес заслуженное наказание. А родителям юноши - сил пережить утрату такого сына...

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По инф. rosbalt.ru

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