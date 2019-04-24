До миллиона биологических видов на Земле — под угрозой вымирания

На грани вымирания оказались от 500 тыс. до 1 млн биологических видов, обитающих на Земле. Они могут исчезнуть в ближайшие десятилетия из-за антропогенного воздействия, говорится в отчете экспертов ООН.

К причинам ученые относят глобальное потепление, загрязнение воздуха, сокращение запасов питьевой воды. Специалисты отмечают, что темпы вымирания «в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем в минувшие 10 млн лет», цитирует DW.

Согласно официальным данным, Землю заселяют около 8 млн различных биологических видов. Большинство из них — насекомые.

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По инф. rosbalt.ru

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