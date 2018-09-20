Дни отдыха в грядущем году

Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства об утверждении праздничных дней в 2019 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

В ведомстве заявили о подготовке проекта постановления правительства России, который закрепляет порядок переноса выходных дней в следующем году. Целью проекта является рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней. «Сегодня Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект», – говорится в сообщении.

Из-за того, что в 2019 году некоторые праздничные дни совпадают с днями отдыха, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагают перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Выходной с субботы, 23 февраля, планируется перенести на пятницу, 10 мая.

Исходя из этого, в следующем году планируются следующие нерабочие дни: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае предлагают сделать выходными с 1 по 5 число и с 9 по 12 число в связи с празднованием Дня Победы. Один выходной день выпадет на 12 июня и последние выходные в 2019 году ждут россиян с 2 по 4 ноября.

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