Дни отдыха в 2019 году

В России закончились длинные новогодние выходные. Следующие продолжительные дни отдыха всех жителей страны ожидают в марте. Об этом сообщается в документах правительства РФ.

В октябре 2018 года Кабмин утвердил постановление о переносе выходных дней, в котором отмечается, что выходные дни 5 и 6 января и 23 февраля, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, россияне на День защитника отечества будут отдыхать с 23 по 24 февраля. На Международный женский день в России выходными будут дни с 8 по 10 марта. В мае жителей страны ожидает пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, а также четырёхдневный отдых с 9 по 12 мая по случаю Дня Победы.

Также выходным будет 12 июня – День России, а в ноябре россияне будут отдыхать со второго по четвёртое число, поскольку 4 ноября – День народного единства.

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