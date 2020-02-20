Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о решении уйти с Первого канала. По его словам, выбор оказался непростым, однако решение было принято обеими сторонами.

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Телеведущий заверил, что его решению покинуть Первый канал не предшествовали «ни конфликты, ни взаимные претензии». В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о решении Шепелева оставить работу.



- Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию, - объявил телеведущий в соцсети. При этом он не стал объяснять причины своего ухода.

По инф. argumenti.ru

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