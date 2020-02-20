ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
По инф. argumenti.ru   
20 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о решении уйти с Первого канала. По его словам, выбор оказался непростым, однако решение было принято обеими сторонами.

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала


Телеведущий заверил, что его решению покинуть Первый канал не предшествовали «ни конфликты, ни взаимные претензии». В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о решении Шепелева оставить работу.

- Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию, - объявил телеведущий в соцсети. При этом он не стал объяснять причины своего ухода.

По инф. argumenti.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 