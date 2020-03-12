Дмитрий Шепелев: «Безработные много читают»

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев в настоящий момент является безработным и проводит время в свое удовольствие. Мужчина, однако, заявил, что скоро у него снова не будет свободной минуты.

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Шепелев опубликовал свой снимок с книгой и отметил, что безработные много читают, поскольку у них есть на это время. По словам Дмитрия, он старается заниматься любимым хобби сейчас, так как скоро это станет для него непозволительной роскошью.

Телеведущий, который совсем недавно ушёл из шоу «На самом деле», пока не рассказывает, где он планирует работать в будущем.

По инф. argumenti.ru

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