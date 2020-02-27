Дмитрий Дибров идёт на поправку после инсульта

Российский шоумен, телеведущий и певец Дмитрий Дибров, перенесший микроинсульт (который сам артист принял за простой обморок), пообещал вернуться к творческой деятельности уже 28 февраля

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"Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг", - уточняет телеведущий. Заверяя, что "у врачей нет шансов", так как на пятницу уже намечены съемки.

О госпитализации Диброва стало известно 17 февраля - шоумен упал на пол и потерял сознание в кинотеатре "Октябрь" на премьере картины Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне".

Как предположили тогда СМИ, у артиста случился либо инсульт, либо эпилептический припадок. И то и другое пришедший в себя Дибров с юмором опроверг. Но официально поставленный диагноз с Дмитрием компетентно поспорил.

По инф. "Российской газеты"

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