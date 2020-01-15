Для некоторых дети — что те же вещи: можно взять и выбросить!..

В Краснодарском крае сняли с поезда Симферополь — Москва пассажирку, которая выбросила маленькую дочь из купе.

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Как сообщили в полиции на транспорте, 36-летняя жительница Воронежа ехала в поезде с сожителем и двумя дочерьми. Напившись, женщина взяла на руки младшую, десятимесячную дочку, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.

Семью сняли с маршрута и доставили в полицию. После инцидента младшую девочку поместили в центральную районную больницу, а семилетнюю дочь женщины — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сейчас дети находятся со своими законными представителями.

На женщину составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Теперь семьей займутся органы опеки.

Увы, есть женщины, для которых рождение ребенка - не более чем "физиологический акт", а выношенное дитя - обуза. Как правило, это женщины из беднейших, маргинальных слоев общества. А порой просто девушки, ставшие мамами очень рано. Конечно, ни бедность, ни глупость - не могут быть оправданием подобному поведению.

По инф. rosbalt.ru

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