Для москвичей готовят крещенские купальни

Для крещенских купаний, которые планируются в столице 18 и 19 января, будут подготовлены 60 специальных мест.

Как сообщает мэрия Москвы, по прогнозам в купаниях могут принять участие более 180 тыс. человек. В местах для купаний будут обустроены теплые раздевалки. Верующим будут предлагать горячее питание и чай.

У водоемов, где пройдут купания, организуется дежурство спасателей, медиков «скорой» и полиции.

По инф. rosbalt.ru

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