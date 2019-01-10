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Для москвичей готовят крещенские купальни
По инф. rosbalt.ru   
10 Января 2019 г.
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Для крещенских купаний, которые планируются в столице 18 и 19 января, будут подготовлены 60 специальных мест.

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Как сообщает мэрия Москвы, по прогнозам в купаниях могут принять участие более 180 тыс. человек. В местах для купаний будут обустроены теплые раздевалки. Верующим будут предлагать горячее питание и чай.

У водоемов, где пройдут купания, организуется дежурство спасателей, медиков «скорой» и полиции.

По инф. rosbalt.ru

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