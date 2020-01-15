Длинные новогодние каникулы все меньше по душе россиянам

Против длинных новогодних выгодных сегодня выступают 33% россиян — это вдвое больше, чем в 2008 году (15%). По данным опроса ВЦИОМ, больше всего противников длинных каникул — среди респондентов в возрасте от 60 лет и старше (47%), а также среди тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое (46%).

Однако 51% опрошенных считает, что идея длинных новогодних каникул — удачная, больше всего таких среди молодежи 18-24 лет (75%). Также за длинные каникулы высказываются те, кто оценивают свое материальное положение как очень хорошее или хорошее (63%).

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что российской экономике не полезны длинные новогодние каникулы. По его словам, на новогодних каникулах страна «мало создает, но хорошо отмечает». Поэтому новогодние каникулы в 2020 году было решено сократить — сделать только восемь выходных, а не десять, как было раньше.

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Как пояснил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, в картине мира современной молодежи длинные новогодние каникулы — это уже традиция. Чтобы их отменить, потребуется «не менее жаркая дискуссия», чем та, что была при их введении 15 лет назад, отметил социолог.

Опрос проведен 12 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Так стоит ли урезать новогодние каникулы? Уверены: этот вопрос вызовет жаркую полемику в обществе. И можно будет понять и сторонников долгого отдыха, и противников. Первые - это молодежь, которой не надо думать о том, как прокормить семью, а вторые - зрелые люди, и они понимают, что чем меньше поработаешь - тем меньше и заработок будет. А для экономики страны это вообще потери одни. Спросите, а как у других? Скажем, в соседней Белоруссии новогодних каникул вообще нет. Красным в календаре отмечены только 1 и 7 января – Новый год и православное Рождество. В Казахстане отдыхают тоже недолго, 1,2 и 7 января. Украинцы отмечают Новый год с 1 по 3 января, а 4-го числа выходят на работу.

А что думаете вы, читатель МГ? Стоит ли урезать новогодние каникулы? Напишите свое мнение в комментариях, оно для нас важно!

По инф. rosbalt.ru

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