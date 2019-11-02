Директор театра Сатиры опроверг слухи об операции Ширвиндта

Информация об операции на сердце, которую якобы перенес художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам директор театра Мамед Агаев.

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- Никаких операций не было. Просто он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте, — уточнил он.



Информация о том, что артист перенес операцию на сердце, появилась в СМИ 1 ноября. Сообщалось, что Ширвиндту установили кардиостимулятор в одной из клиник Москвы.

По инф. rosbalt.ru

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