Диетологи перечислили: от каких продуктов лучше отказаться навсегда?

Во время простуды, ОРВИ или гриппа полезно побольше пить. Подойдут морсы, отвары трав, а можно заварить вот такой лечебный чай. Он не только поможет снять отечность, но и насытит организм витаминами и антиоксидантами, и ускорит выздоровление.
Существует целый список продуктов, которые россияне часто хранят в холодильнике, хотя это не рекомендуется делать. Некоторые из них не переносят низких температур и в холодильной камере полностью теряют свои полезные свойства, другие могут даже стать вредными, предупреждают эксперты. Они назвали семь продуктов, которые домохозяйки хранят неправильно.
Больные и ослабленные суставы и кости воспринимаются многими людьми как естественный признак старения. Однако если приложить усилия, можно предупредить их преждевременное изнашивание. Профилактикой болезней костной ткани нужно заниматься с молодости.
Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес перечислил распространенные заблуждения, которые зачастую мешают похудеть, затягивая процесс потери лишнего веса.
Министерство здравоохранения России выпустило официальные рекомендации по занятиям спортом, пишет "РГ". В их подготовке принимали участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины.
"РГ" пишет: врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до начала сердечный приступ может развиваться достаточно долго - примерно месяц. Если прислушиваться к организму, то опасное состояние можно вовремя распознать.
Привычка хрустеть пальцами или шеей может негативно сказаться на здоровье. Об этом заявил травматолог-ортопед Константин Терновой. По его словам, нужно сдерживаться, чтобы не возникло серьезных проблем.
"РГ": исследователи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что ежедневное употребление картофеля, который считается далеко не самым полезным продуктом, обеспечивает организм калием, клетчаткой и прочими полезными веществами.
Современные люди часто «гуглят» симптомы, ведь с помощью поискового запроса можно узнать, почему болит голова, как можно самостоятельно обнаружить рак кожи и многое другое. Другое дело, что такой поиск заболеваний способствует развитию тревожности, и даже «хорошие» результаты анализов не помогают успокоиться.
4 февраля — Международный день борьбы с раком, одним из самых страшных заболеваний нашего времени. В России же в этот день 142 врача-онколога призвали Минздрав наладить закупку лекарств для онкобольных и напомнили о своих претензиях к качеству отечественных дженериков.
Даже если современный человек захочет полностью отказаться от пластика, у него этого, скорей всего, не получится. Ведь этот материал настолько прочно вошел в нашу жизнь, что от него уже практически не спрятаться, не скрыться.
Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бубновский известен как автор кинезитерапии – излечения методом движения, если проще. Сегодня он даёт читателям рекомендации общего плана, которые помогут вести здоровый образ жизни без таблеток и операций.
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