Диетологи перечислили: от каких продуктов лучше отказаться навсегда?

Диетологи назвали продукты, от которых стоит отказаться, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

Так, в список попала селедка в пластиковой упаковке. В составе такой закуски есть Е239 — уротропин, запрещенный во многих странах из-за канцерогенных свойств и способности вызвать аллергию.

Уротропин часто добавляют и в малосоленую икру с длительным сроком хранения

Вредно также сливочное масло с жирностью ниже 82,5%, которое состоит из трансжиров, оседающих на стенках сосудов. Как результат — повышается риск инфаркта или инсульта.

В составе кукурузных палочек есть подсластитель цикламат натрия, запрещенный в США. Он вызывает отечность и увеличивает нагрузку на почки.

Продукты с усилителем вкуса Е261 (глутамат натрия) повышают аппетит, что может привести к ожирению. Другие побочные эффекты — головная боль, повышенное потоотделение, снижение зрения и одышка.

Каша в пакетиках содержит много сахара и синтетических добавок.

Сахарозаменители также не приносят никакой пользы. Они провоцируют чувство голода и мешают организму усваивать углеводы.

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По инф. rosbalt.ru