ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Диетологи обозвали сосиски пищевым атавизмом. Есть за что

По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных на прилавках петербургских магазинов. Как сообщили в организации, большинство образцов соответствует требованиям ГОСТ, однако некоторые изготовители грубо нарушают требования законодательства и вводят потребителей в заблуждение. В целом же этот продукт не столько полезен, сколько опасен для здоровья. Поэтому будет лучше, если он вообще пропадет с вашего стола, считают диетологи.

Диетологи назвали сосиски пищевым атавизмом. И на то есть причины

Экспертиза показала, что в одном из закупленных образцов содержатся клетчатка и каррагинан, в другом — крахмал, растительный белок (соевый изолят), а также мелкие кости и хрящи. При этом сосиски оказались бедны белком: 10,10% вместо 12%, как того требует ГОСТ.

По словам эксперта, наличие в сосисках растительных компонентов, каррагинана, костной и хрящевой ткани говорит о том, что производитель пытался сэкономить на сырье.

«Костные и хрящевые частицы могли попасть из-за использования мяса механической обвалки. Это дешевое сырье низкого качества — по сути, остатки мяса, которое соскребается с кости. О его применении производитель обязан сообщить в маркировке. Но в сосисках, изготовленных по ГОСТу, таких ингредиентов не должно быть. Соевый белок и клетчатку используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды. Если при традиционной технологии ее вводят от 2% до 4%, то за счет использования растительных волокон можно добавить и все 20%. А каррагинан удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру фарша», — рассказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО Александр Ишевский.

Специалисты уверены, что эксперименты с составом мясных изделий могут нанести серьезный вред здоровью. В частности, такие сосиски способны вызвать аллергическую реакцию.

В целом диетологи советуют не злоупотреблять сосисками. Это продукт длительного хранения, содержит консерванты, которые не приносят пользы. Также в них много соли и жира.

Особенно сосиски вредны для детей — из-за такого питания метаболизм у растущего организма формируется неправильно.

«Эта продукция, даже с самым традиционным составом, содержит много жира, соли, а также вкусовых добавок, которые делают их настолько привлекательными, что появляется опасное желание съедать их все больше и больше. Гораздо полезнее заменить сосиски куриной грудкой, в которой белка содержится почти вдвое больше, а жира — в несколько раз меньше. Сосиски — это пищевой атавизм, сегодня их вполне безболезненно можно исключить из рациона», — убеждены эксперты.

Ранее специалисты «Общественного контроля» проверили качество вареной колбасы. В «Докторской», якобы сделанной по ГОСТу, они нашли соевый изолят, ферментированный рис, манную крупу, загуститель камедь, каррагинан, коллагеновый животный белок, клетчатку, хрящи и целлюлозу.

Еще полезные заголовки о качестве покупаемых нами товаров:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 