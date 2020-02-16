Диетологи обозвали сосиски пищевым атавизмом. Есть за что

Специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных на прилавках петербургских магазинов. Как сообщили в организации, большинство образцов соответствует требованиям ГОСТ, однако некоторые изготовители грубо нарушают требования законодательства и вводят потребителей в заблуждение. В целом же этот продукт не столько полезен, сколько опасен для здоровья. Поэтому будет лучше, если он вообще пропадет с вашего стола, считают диетологи.
Экспертиза показала, что в одном из закупленных образцов содержатся клетчатка и каррагинан, в другом — крахмал, растительный белок (соевый изолят), а также мелкие кости и хрящи. При этом сосиски оказались бедны белком: 10,10% вместо 12%, как того требует ГОСТ.
По словам эксперта, наличие в сосисках растительных компонентов, каррагинана, костной и хрящевой ткани говорит о том, что производитель пытался сэкономить на сырье.
«Костные и хрящевые частицы могли попасть из-за использования мяса механической обвалки. Это дешевое сырье низкого качества — по сути, остатки мяса, которое соскребается с кости. О его применении производитель обязан сообщить в маркировке. Но в сосисках, изготовленных по ГОСТу, таких ингредиентов не должно быть. Соевый белок и клетчатку используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды. Если при традиционной технологии ее вводят от 2% до 4%, то за счет использования растительных волокон можно добавить и все 20%. А каррагинан удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру фарша», — рассказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО Александр Ишевский.
Специалисты уверены, что эксперименты с составом мясных изделий могут нанести серьезный вред здоровью. В частности, такие сосиски способны вызвать аллергическую реакцию.
В целом диетологи советуют не злоупотреблять сосисками. Это продукт длительного хранения, содержит консерванты, которые не приносят пользы. Также в них много соли и жира.
Особенно сосиски вредны для детей — из-за такого питания метаболизм у растущего организма формируется неправильно.
«Эта продукция, даже с самым традиционным составом, содержит много жира, соли, а также вкусовых добавок, которые делают их настолько привлекательными, что появляется опасное желание съедать их все больше и больше. Гораздо полезнее заменить сосиски куриной грудкой, в которой белка содержится почти вдвое больше, а жира — в несколько раз меньше. Сосиски — это пищевой атавизм, сегодня их вполне безболезненно можно исключить из рациона», — убеждены эксперты.
Ранее специалисты «Общественного контроля» проверили качество вареной колбасы. В «Докторской», якобы сделанной по ГОСТу, они нашли соевый изолят, ферментированный рис, манную крупу, загуститель камедь, каррагинан, коллагеновый животный белок, клетчатку, хрящи и целлюлозу.
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Специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных на прилавках петербургских магазинов. Как сообщили в организации, большинство образцов соответствует требованиям ГОСТ, однако некоторые изготовители грубо нарушают требования законодательства и вводят потребителей в заблуждение. В целом же этот продукт не столько полезен, сколько опасен для здоровья. Поэтому будет лучше, если он вообще пропадет с вашего стола, считают диетологи.
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