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Диетологи назвали сыр, особо полезный для гипертоников
По инф. rosbalt.ru   
18 Августа 2019 г.
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Лучшим продуктом для страдающих от гипертонии назвали сыр моцарелла. Выводы медиков приводит британское издание The Express.

Лучшим продуктом для страдающих от гипертонии назвали сыр моцарелла.

Впрочем, утверждается, что повлиять на состояние людей, страдающих высоким давлением, может и регулярный прием в пищу юбого белого сыра, например козьего, а также творога с пониженным содержанием жира.

Моцарелла хороша именно тем, что жира в ней мало. Вторым важным фактором является ее относительная несоленость.

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По инф. rosbalt.ru

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