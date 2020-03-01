Диетологи: чувство тревоги может быть вызвано недостатком растительной пищи

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Группа канадских ученых выяснила, как питание влияет на развитие тревожных расстройств. Эксперты обнаружили, что недостаток растительной пищи в рационе может усилить симптомы.
В исследовании приняли участие около 30 тысяч человек. У добровольцев, которые ели слишком мало овощей и фруктов, риск появления тревожности был выше на 24%, чем у тех, кто употреблял растительную пищу каждый день.
Кроме того, ситуация усугублялась у людей с лишним весом. Если уровень жира в организме превышал 36%, то риск возникновения тревожного расстройства увеличивался.
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность в интеллигентской среде, экзотические командировки по стране, квартира в знаменитом «писательском доме» с видом на Кремль. Столь благополучная судьба не должна была, казалось бы, свести с униженными и оскорблёнными Лидию Графову (ныне обладательница премии Союза журналистов России «Золотое перо», главной профессиональной награды). Однако уже 30 лет она тянет правозащитную лямку. Участвует в судьбах мигрантов, переселенцев или репатриантов.
Ученые продолжают искать в животном мире источник, от которого коронавирусная инфекция COVID-19 была передана людям. В качестве претендентов на роль первичного носителя вируса выдвигались летучие мыши, змеи и панголины. Но окончательного ответа на этот вопрос пока не дано.
В России выступили с предложением штрафовать родителей за курящих несовершеннолетних детей. Данная инициатива впервые была озвучена официальными представителями министерства внутренних дел станы, однако, как именно будет работать механизм, пока остается весьма не понятно. Впрочем, данная мера может помочь применять к детям более адекватные меры, так как в настоящее время их права существенно преобладают перед полномочиями сотрудников МВД и прочих служб.
Британская библиотека опубликовала медицинские рецепты из собрания натуралиста, врача и ученого XVIII столетия Ганса Слоана. Член Лондонского королевского общества и Российской академии наук собрал в своей коллекции исторические и гастрономические рецепты с начала 1600-х годов.
Сотрудники отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Швеции, Великобритании и США обнаружили в вечной мерзлоте исключительно хорошо сохранившееся тело птицы возрастом более сорока тысяч лет и определили ее вид путем реконструкции митохондриального генома. Птица оказалась рогатым жаворонком — видом, который и в наши дни широко распространен в северном полушарии. Название этот вид получил за два характерных пера, торчащих на затылке у самцов.
Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что кремлевский конкурс «Лидеры России», направленный на поиски новых депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей региональных заксобраний, — «это конкурс для карьеристов».
Новое исследование подтвердило, что серые киты используют магнитное поле Земли для ориентирования в океане. Ученые установили, что геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, вносят помехи в систему навигации серых китов.
Не только мировая экономика пострадала из-за эпидемии нового китайского вируса. На днях продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что и её семья сейчас терпит финансовые убытки, а также может остаться без долгожданного отпуска.
Известная супермодель Наталья Водянова 28 февраля отметила свой день рождения - ей исполнилось 38 лет. В предпраздничным интервью испанскому журналу «Elle» она рассказала об ещё одном событии в своей жизни, которое наступит уже совсем скоро.
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