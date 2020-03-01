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Диетологи: чувство тревоги может быть вызвано недостатком растительной пищи
По инф. rosbalt.ru   
01 Марта 2020 г.
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Группа канадских ученых выяснила, как питание влияет на развитие тревожных расстройств. Эксперты обнаружили, что недостаток растительной пищи в рационе может усилить симптомы.

Ученые обнаружили еду, избавляющую от чувства тревоги

В исследовании приняли участие около 30 тысяч человек. У добровольцев, которые ели слишком мало овощей и фруктов, риск появления тревожности был выше на 24%, чем у тех, кто употреблял растительную пищу каждый день.

Кроме того, ситуация усугублялась у людей с лишним весом. Если уровень жира в организме превышал 36%, то риск возникновения тревожного расстройства увеличивался.

  • Еще о полезном и здоровом питании — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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