Диабетики в Туркмении столкнулись с тотальным дефицитом инсулина

В Туркмении больные диабетом местные жители столкнулись с дефицитом инсулина. В частных аптеках данный препарат пропал, а в государственных стоят огромные очереди, сообщает радио «Азатлык».

«Сейчас, когда запасы инсулина заканчиваются, и никто не озабочен их пополнением, угроза жизни инсулинозависимым диабетикам стоит очень остро», — рассказал корреспондент радио.

По его словам, дефицит инсулина возник еще в начале текущего года. В зависимости от степени заболевания выдается, в лучшем случае, — пять ампул инсулина.

Формально в Туркмении жители имеют право на бесплатное получение медикаментов по рецептам, включая инсулин. Однако жители рассказывают, что на практике система не работает. В частности, ограничена даже продажа антибиотиков.

При это Fergana сообщает, что две крупнейшие столичные аптеки принадлежат сестре главы государства Гульбанат Довлетовой.

По инф. rosbalt.ru

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