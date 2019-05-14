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Диабетики в Туркмении столкнулись с тотальным дефицитом инсулина
По инф. rosbalt.ru   
14 Мая 2019 г.
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В Туркмении больные диабетом местные жители столкнулись с дефицитом инсулина. В частных аптеках данный препарат пропал, а в государственных стоят огромные очереди, сообщает радио «Азатлык».

Диабетики в Туркмении столкнулись с тотальным дефицитом инсулина

«Сейчас, когда запасы инсулина заканчиваются, и никто не озабочен их пополнением, угроза жизни инсулинозависимым диабетикам стоит очень остро», — рассказал корреспондент радио.

По его словам, дефицит инсулина возник еще в начале текущего года. В зависимости от степени заболевания выдается, в лучшем случае, — пять ампул инсулина.

Формально в Туркмении жители имеют право на бесплатное получение медикаментов по рецептам, включая инсулин. Однако жители рассказывают, что на практике система не работает. В частности, ограничена даже продажа антибиотиков.

При это Fergana сообщает, что две крупнейшие столичные аптеки принадлежат сестре главы государства Гульбанат Довлетовой.

По инф. rosbalt.ru

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