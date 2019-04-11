"Девушка из 1938-го" покорят Инстаграм!

Все большую популярность набирает инстаграм-канал 81-летней Юлии Алешичевой, которая борется с деменцией и параллельно делает яркие и трогательные вышивки. Ее профиль в приложении ведет любящий внук Ян Горкунов. Количество подписчиков канала и поклонников творчества уже достигло отметки в 2 тыс. человек и продолжает увеличиваться. Канал ее называется Girl from 1938 - т.е. буквально "Девушка из 1938", поскольку таков ее год рождения

По словам самой Юлии Алешичевой, она стала вышивать с 5 лет. Этому ее научила бабушка со стороны отца. Главными героями работ художницы являются животные: кошки, лягушки, мыши, птицы. На многих вышивках изображена обнаженная женская натура. Особенное удивление вызывает коллективный портрет популярной группы 1990-х Spice Girls.

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Внук также опубликовал почтовый адрес, по которому его бабушке могут писать письма поклонники творчества.

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«До глубины души приятно, что вышивки Юлии нашли такой большой отклик в ваших сердцах! Мы все привыкли к электронному общению, это очень удобно, но если вы захотите отправить Юлии письмо в конверте с вашими пожеланиями, приветам, историями, она будет очень счастлива! В молодости она очень любила писать письма и с удовольствием ответит вам на письмо приятной открыткой», — написал Ян Горкунов.

По инф. rosbalt.ru

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