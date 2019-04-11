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"Девушка из 1938-го" покорят Инстаграм!
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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Все большую популярность набирает инстаграм-канал 81-летней Юлии Алешичевой, которая борется с деменцией и параллельно делает яркие и трогательные вышивки. Ее профиль в приложении ведет любящий внук Ян Горкунов. Количество подписчиков канала и поклонников творчества уже достигло отметки в 2 тыс. человек и продолжает увеличиваться. Канал ее называется Girl from 1938 - т.е. буквально "Девушка из 1938", поскольку таков ее год рождения

"Девушка из 1938-го" покорят Инстаграм!

По словам самой Юлии Алешичевой, она стала вышивать с 5 лет. Этому ее научила бабушка со стороны отца. Главными героями работ художницы являются животные: кошки, лягушки, мыши, птицы. На многих вышивках изображена обнаженная женская натура. Особенное удивление вызывает коллективный портрет популярной группы 1990-х Spice Girls.

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Hello anyone! 81 years old Julia Aleshicheva created this new embroidery of two handsome kitties in the basket. She likes animals and especially her cat called Elza. / Привет всем! 81-летняя Юлия Алешичева создала эту новую вышивку с двумя красивыми кошечками в корзине. Она любит животных, особенно ее кошку Эльзу./ #embroideryart #juliaaleshicheva #art #exhibition #вышивка #арт #выставка #искусство #новоеискусство #художник #artnevergetsold #girlfrom1938 #dog #дизайн #design #modernartists #modernart

Публикация от Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)

Внук также опубликовал почтовый адрес, по которому его бабушке могут писать письма поклонники творчества.

«До глубины души приятно, что вышивки Юлии нашли такой большой отклик в ваших сердцах! Мы все привыкли к электронному общению, это очень удобно, но если вы захотите отправить Юлии письмо в конверте с вашими пожеланиями, приветам, историями, она будет очень счастлива! В молодости она очень любила писать письма и с удовольствием ответит вам на письмо приятной открыткой», — написал Ян Горкунов.

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This is how Russian Venus looks like in handmade embroidery created by Julia Aleshicheva./ Так выглядит русская Венера в вышивке созданной вручную Юлией Алешичевой./ So sieht die russische Venus in von Julia Aleshicheva entworfener handgemachter Stickerei aus./ Вот как выглядит русская Венера в вышивках ручной работы Юлии Алешичевой./ Así es como se ve la Venus rusa en los bordados hechos a mano por Julia Aleshicheva. #juliaaleshicheva #embroideryart #art #new #artnevergetsold #exhibition #вышивка #арт #выставка #искусство #новоеискусство #художник #girlfrom1938

Публикация от Girl from 1938 & embroideries (@girl_from_1938)

По инф. rosbalt.ru

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