Девочка-подросток решила убить семью своих опекунов и включила газ...

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Как сообщается на сайте пресс-службы регионального управления СКР, 2 апреля 17-летняя девочка из-за личной неприязни решила убить всю семью, предложив 15-летней помочь ей в этом. Девушки жили в доме в селе Старое Роговое вместе со своими опекунами, их родными детьми 2013 и 2014 годов рождения, а также находящимися под опекой детьми 2010 и 2013 годов рождения.
В ночь на 3 апреля, когда семья уснула, девочки включили газовую плиту на кухне и ушли из дома, закрыв входную дверь. Опекун проснулся, почувствовав запах, и отключил газ.
Взрослому поколению большой урок на будущее – нам повнимательнее нужно быть к детям. А к подросткам с их неустойчивым эмоциональным фоном и стремлением к максимализму, наверное, вдвойне. Если бы что-то вовремя было замечено и каким-то образом разрешимо в душе этой девочки, то наверняка она не пошла бы на попытку такого страшного убийства. И хорошо, что у этой истории счастливый финал. Вот только бы не повторилось такое вновь, и тут-то и важно опекунам поговорить с девчушкой по душам и найти все болевые точки.
А вот несколько заголовков о уже свершившихся трагедиях на нашем сайте. И ведь в каждом случае виноваты в них мы, взрослые. Это мы что-то недодали...
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
В больницу с пневмонией госпитализирована Народная артистка России Надежда Бабкина, сообщили накануне федеральные СМИ. Отмечается, что сделанный певице в клинике анализ на коронавирус оказался положительным.
Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о четырех умерших от коронавируса в стране. По его словам, «вирус атакует слабых». (Президент Белоруссии известен своими громкими высказываниями, но, возможно, в чем-то он и прав, ведь он один из немногих глав государств, кто отказался от введения карантина. - прим. МГ.)
Королева российского шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своей внешностью, и это беспокоит преданных поклонников певицы. Артистка никогда не скрывала, что сделала много пластических операций и является постоянной клиенткой косметологов.
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