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Девочка-подросток решила убить семью своих опекунов и включила газ...
По инф. sobesednik.ru   
07 Апреля 2020 г.
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В Курской области две несовершеннолетние девочки подозреваются в покушении на убийство опекунов и четырех малолетних детей.

Под Курском возбуждено дело о попытке убийства девочками опекунов и их детей

Как сообщается на сайте пресс-службы регионального управления СКР, 2 апреля 17-летняя девочка из-за личной неприязни решила убить всю семью, предложив 15-летней помочь ей в этом. Девушки жили в доме в селе Старое Роговое вместе со своими опекунами, их родными детьми 2013 и 2014 годов рождения, а также находящимися под опекой детьми 2010 и 2013 годов рождения.

В ночь на 3 апреля, когда семья уснула, девочки включили газовую плиту на кухне и ушли из дома, закрыв входную дверь. Опекун проснулся, почувствовав запах, и отключил газ.

Взрослому поколению большой урок на будущее – нам повнимательнее нужно быть к детям. А к подросткам с их неустойчивым эмоциональным фоном и стремлением к максимализму, наверное, вдвойне. Если бы что-то вовремя было замечено  и каким-то образом разрешимо в душе этой девочки, то наверняка она не пошла бы на попытку такого страшного убийства. И хорошо, что у этой истории счастливый финал. Вот только бы не повторилось такое вновь, и тут-то и важно опекунам поговорить с девчушкой по душам и найти все болевые точки.

А вот несколько заголовков о уже свершившихся трагедиях на нашем сайте. И ведь в каждом случае виноваты в них мы, взрослые. Это мы что-то недодали...

По инф. sobesednik.ru

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