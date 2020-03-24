Девочка из Перми «высадилась» на Луну посреди разбитой дороги

Девочка из Перми провела необычный перформанс, чтобы привлечь внимание к проблемам разбитых дорог. (Тема это болезненная и проблемная для многих регионов страны, и ведь какие-то меры чиновники принимают, дороги ремонтируют, но очень быстро они возвращаются в прежнее состояние. То ли экономия на материалах сказывается, то ли качество ремонта, а может просто действительно природные условия у нас в стране такие, когда никакой асфальт зим не выдерживает? - прим. МГ.)

В соцсетях распространяется ролик, где видно, как девочка, имитируя эффект невесомости, шагает по поверхности, напоминающей лунную. В конце ролика оказывается, что это обычная автодорога, по которой ездят автомобили.

Как рассказал изданию «360» дядя девочки, старшая сестра ребенка ездит по этой дороге в университет, и проблема состояния улицы поднималась в городе не раз, однако власти не реагируют.

По его словам, девочка сама решила поучаствовать в решении, а идея для ролика родилась потому, что у Даши один из любимых персонажей — Незнайка. «Захотела побыть космонавтом», — объяснил дядя девочки. Он выразил надежду, что теперь чиновники наконец-то среагируют.

По инф. rosbalt.ru

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