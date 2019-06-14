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Девчушка решила сделать селфи на крыше поезда... Чудом жива осталась
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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17-летняя девушка оказалась в больнице после попытки сделать селфи на крыше грузового поезда в Раздельнянском районе Одесской области. После удара током силой 24 500 вольт она получила ожоги 65% тела.

Девчушка решила сделать селфи на крыше поезда... Чудом жива осталась

Очевидцем трагедии стал приятель девушки, который и вызвал «скорую».

В настоящее время пострадавшая находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре.

Увлечения наших внуков, увы, далеко не всегда оказываются безопасными. Пожалуй даже, фотографирование себя на телефон, пресловутое "селфи", держит пальму первенства по опасности. Дело в том, что дети стремятся запечатлеть себя порой в весьма опасных ситуациях – стоя на краю обрыва, на крыше дома, на перилах моста или как героиня этой новости – на крыше поезда. Молодёжь захватывает желание похвастаться снимками перед друзьями, при этом инстинкт самосохранения у них как будто отключается. То же самое касается и экспериментов над своим телом. Повальное желание похудеть порой приводит в лучшем случае на больничную койку. Именно так произошло с 19-летней ирландкой, которая за полгода сбросила 60 килограмм. Правда, её потом едва от смерти спасли... А ваши внуки не злоупотребляют диетой? Любят делать селфи? Обсудите с ними!

По инф. rosbalt.ru

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