Детские шуточки: накрытый простыней манекен вызвал переполох в интернете

В соцсетях появилась информация о том, что школьнику стало плохо во время занятий, но его накрыли простыней, положили на парту и продолжили урок. Автор сообщил, что якобы только через час приехала «скорая», ребенок в тяжелом состоянии.

Как пояснили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе комитета по образованию города, это было неудачной шуткой детей.

Накрытый простыней мальчик — Максим — манекен для обучения детей навыкам оказания первой помощи.

По инф. rosbalt.ru

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