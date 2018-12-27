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Детские шуточки: накрытый простыней манекен вызвал переполох в интернете
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2018 г.
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В соцсетях появилась информация о том, что школьнику стало плохо во время занятий, но его накрыли простыней, положили на парту и продолжили урок. Автор сообщил, что якобы только через час приехала «скорая», ребенок в тяжелом состоянии.

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Как пояснили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе комитета по образованию города, это было неудачной шуткой детей.

Накрытый простыней мальчик — Максим — манекен для обучения детей навыкам оказания первой помощи.

По инф. rosbalt.ru

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