Детская «кишечка» даром не пройдет: за нее рублем ответит комбинат питания

Мещанский суд Москвы обязал комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина и компанию «Вито-1» выплатить компенсации родителям отравившихся детей.

Суд рассмотрел и частично удовлетворил два коллективных иска от 32 человек. Родители требовали выплатить каждому по 500 тыс. рублей за моральный вред и компенсировать лечение, которое на всех оценивалось в сумму около 1,5 млн рублей, передают «Открытые медиа».

Помимо компаний «Конкорд» и «Вито-1», ответчиками по делу проходили семь детсадов, департаменты здравоохранения, науки и образования правительства столицы. Суд принял решение, что они ничего не должны семьям, так как их вина не доказана.

Однако суд обязал комбинат «Конкорд» выплатить пострадавшим 195 тыс. рублей. В итоге родители каждого ребенка получат по 10-15 тыс. рублей, уточняют «Открытые медиа». Также компания частично компенсирует затраты на лечение детей – 1-6 тыс. рублей на каждого.

На судебном заседании представитель комбината сообщал, что по результатам исследований дизентерии у сотрудников не нашли, поэтому «Конкорд» не причастен к заболеваниям. Третья сторона по искам − представитель Роспотребнадзора заявлял, что комбинат все равно имеет отношение к делу.

«Причиной заболевания стало потребление инфицированных продуктов, поэтому вины с "Конкорда" мы не снимаем», − сказал представитель ведомства.

Компания «Вито-1», которая предположительно также связана с «поваром Путина» Евгением Пригожиным (компания Пригожина занималась организацией питания высших лиц государства – прим. Полит.ру), должна заплатить 50 тыс. рублей – по 10 тыс. на каждого из пятерых заболевших.

Представителем истцов была юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она сообщила, что будет обжаловать решение суда, так как сумма компенсаций слишком небольшая.

В декабре 2018 года Роспотребнадзор зафиксировал 127 случаев заражения школьников и детсадовцев кишечной инфекцией. Дизентерией заболели почти 60 из них. Многих госпитализировали с высокой температурой и рвотой.

22 февраля СК возбудил уголовное дело из-за массовых отравлений. В том же месяце 16 родителей подали коллективный иск к компании Пригожина «Конкорд», школам, которые заказывали питание, а также департаменту образования и науки и департаменту здравоохранения Москвы.

28 октября Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального, Любови Соболь 88 млн рублей по иску пищевого комбината «Московский школьник». Эту компанию в ФБК также связывают с Евгением Пригожиным и отравлением детей в московских школах. Суд встал на сторону компании, которая считает, что Соболь, Навальный и ФБК нанесли «Московскому школьнику» ущерб и моральный вред.

Случаев отравлений в школьных и детсадовских заведениях происходит достаточно. И хотя не всегда травматичные ситуации можно исправить деньгами, требовать компенсации, раз закон позволяет, совершенно не зазорно и нужно. Во-первых, материальная поддержка в сложившихся обстоятельствах точно не помешает, да и тем, кто трудится в детских заведениях на ниве питания, будет неповадно. Горе-специалисты будут знать, что в ответ на безалаберность и халатность они получат хороший финансовый удар «по карману». И впредь, надеемся, будут подходить к своему делу более вдумчиво и серьезно.

Еще по теме можно прочитать:

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ