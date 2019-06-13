Детишки играли у Вечного огня и устроили пожар... Куда смотрели родители?

В городе Серов Свердловской области двое детей устроили пожар у Вечного огня.

По данным регионального ГУ МВД, во вторник вечером мальчики шести и семи лет играли рядом с мемориалом. Судя по записи с камер видеонаблюдения, дети вытащили ветку из венка и поднесли ее к огню. В результате вспыхнул пожар.

Полиция начала проверку. Скорее всего, на родителей мальчиков заведут административные дела по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и оштрафуют.

Для наших внуков память о героическом прошлом предков, о событиях войны теперь уже становится фактом далёкой истории. Когда дети подрастут и станут сознательными, пройдет уже почти век со дня окончания Великой Отечественной... Поэтому такое поведение школьников – это, конечно, обидно, но слишком близко к сердцу принимать не стоит. Время идёт и многое если не забывается, то уже как минимум воспринимается не так остро.

По инф. rosbalt.ru

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