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Дети жгли траву и спалили дом пенсионера. Иск может быть предъявлен родителям...
|По инф. rosbalt.ru
|09 Мая 2019 г.
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На Камчатке двое детей подожгли сухую траву, что привело к пожару, уничтожившему деревянный дом.
Инцидент произошел 1 мая в Петропавловске-Камчатском. Как установило следствие, девочка 11 лет и мальчик 9 лет поджигали сухую траву найденной на улице зажигалкой. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на деревянный частный дом, принадлежавший пенсионеру.
Пожарные приехали через 9 минут, однако жилой дом и хозяйственная постройка успели сгореть практически полностью. Пожарные смогли защитить от огня только соседние дома.
Дети были найдены после опроса очевидцев. Материалы следствия будут переданы в отдел по делам несовершеннолетних полиции и в прокуратуру. Детей не смогут привлечь к ответственности, поскольку они не достигли возраста 16 лет, но их родителей могут обвинить в неисполнении родительских обязанностей. Кроме того, владелец сгоревшего жилья может подать против родителей иск о возмещении ущерба.
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