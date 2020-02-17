Дети все гибнут и гибнут по нашей оплошности, вот и новые случаи не заставили себя ждать...

За минувшие выходные произошла череда несчастных случаев с маленькими детьми в разных уголках страны. В Саратовской области один младенец погиб в ДТП, другого нашли в пакете на улице, в Ленобласти 4-летний ребенок вместе с мамой сгорел, а в Ростовской области школьник отправился с отцом на охоту и погиб в результате случайного выстрела из ружья. А ведь всех этих случаев можно было недопустить...

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В Саратовской области произошли сразу два страшных случая. В Татищевском районе на трассе «Тамбов — Саратов» при столкновении двух авто погиб мальчик 2019 года рождения. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария случилась

Водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. В результате погиб трехмесячный ребенок, пострадали четыре человека, в том числе девочка 2015 года рождения.

По данным Госавтоинспекции, детей перевозили без автокресел.

Другое ЧП случилось в городе Октябрьске.

Прохожие обнаружили на улице пакет, в который было завернуто тело четырехмесячной девочки.

О следах насильственной смерти на теле ребенка не сообщается, однако дело расследуют по статье «убийство малолетнего».

Родители девочки являются главными подозреваемыми в злодеянии, они объявлены в розыск.

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В Ленобласти при пожаре в дачном доме в Кингисеппском районе сгорели четырехлетний ребенок и его мать. Как сообщает ГУ МЧС региона, причиной возгорания, предположительно, стало замыкание электропроводки.

Пожар случился в двухэтажном доме в СНТ «Химик» массива Сережино на площади 54 кв. м. Пожарным удалось справиться с огнем. В ходе тушения возгорания они обнаружили тела 33-летней женщины и четырехлетнего ребенка.

Хозяин дома выжил. 36-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в Кингисеппскую межрайонную больницу с ожогами 1 и 2 степени различных частей тела, отравлением угарным газом.

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В Ростовской области школьник скончался в результате случайного выстрела из ружья.

По данным областного СК, местный житель ехал со своим знакомым и его 11-летним сыном на охоту. Он зарядил карабин и положил его между сидениями автомобиля дулом по направлению к ребенку.

Во время движения ружье самопроизвольно выстрелило, и пуля попала мальчику в живот. Он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По инф. rosbalt.ru

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