Дети травятся гашишом и снотворным, погибают от рук мам... что происходит-то?!

Не проходит и дня, чтобы СМИ не сообщили о жутких происшествиях с детьми. Причем чаще всего виновны в них оказываются родители. Порой он намеренно умерщвляют своих отпрысков, но бывает, что трагедии происходят и по непредвиденным обстоятельства. Рассказываем о трех последних случаях.

В Кировском районе Красноярского края женщину подозревают в убийстве 3-летнего собственного сына, сообщает управление СК по региону.

По предварительным данным, 32-летняя мать после расправы над ребенком свела счеты с жизнь.

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Тела двух человек нашел отец мальчика, который не жил с бывшей женой, но приходил навещать. Дверь ему не открыли, и пришлось залезать в квартиру через балкон.

Все обстоятельства трагедии выяснят следователи, которые также дадут оценку действиям или бездействию органов опеки и попечительства.

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В одну из больниц Петербурга доставили в тяжелом состоянии годовалого ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, у малыша диагностировали острое пероральное отравление.

Инцидент произошел 28 января. По предварительной информации, ребенок съел гашиш.

Родителей мальчика доставили в отдел полиции выяснения всех обстоятельств. Возбуждено административное производство по факту потребления наркотиков.

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В подмосковном Пушкино мужчину задержали по подозрению в отравлении собственного сына-младенца. Ему инкриминируется причинение смерти по неосторожности, сообщили «Росбалту» в ГСУ СК России по Московской области.

Младенец умер 20 июля 2019 года после того, как отец покормил его смесью из бутылочки. Эксперты обнаружили в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания снотворное. По их словам, ребенок умер от острого отравления снотворным.

В ходе допросов родственников погибшего ребенка следователи выяснили, что его отец сам принимал снотворные препараты для успокоения и сна и подсыпал их супруге.

А вот еще леденящие душу заголовки о бедах со внуками. Так и хочется воскликнуть: взрослые, одумайтесь уже!

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По инф. rosbalt.ru

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