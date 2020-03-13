Дети придумали для новую игру — в коронавирус!

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Издание «Калужский объектив» опубликовало колонку о коронавирусе, где говорилось о случаях ксенофобии из-за боязни горожан заразиться. В комментариях к этой публикации в Facebook местная жительница Маргарита Осина рассказала, что в Калуге дети придумали игру по мотивам распространения новой инфекции.
«Вчера чьи-то дети во дворе играли в коронавирус. Не первый раз наблюдаем. Они делятся на „заболевших“ и „врачей“, и начинают „паниковать“. Вроде как „лечат“ друг друга и при этом орут на весь двор: „Аааа, у них коронавирус. Их надо лечить!“ Дети валяются на земле, „болеют“ на качелях, на лавках. Их „лечат“ и потом [участники] меняются ролями. Так, вполне достоверно играют», — рассказала калужанка.
По официальным данным, в Калужской области заразившихся коронавирусом пока нет и особые карантинные меры не вводятся.
К слову, заметим, что в связи с эпидемией коронавируса в мире в школу не ходят почти 370 млн учащихся. Такие данные привели сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Там прошло экстренное совещание министров образования. Они обсудили сложившуюся ситуацию — в частности, закрытие школ в 15 странах, а также частично — еще в 14 государствах. В ЮНЕСКО считают, что необходимо внедрить программы дистанционного обучения. Сотрудники ЮНЕСКО также опубликовали на сайте список доступных приложений и платформ для онлайн обучения, которые могут использоваться родителями, учителями и учащимися.
А вот последние заголовки об опасной инфекции на нашем сайте:
В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.
Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что отрицательное отношение к её поправке, позволяющей Владимиру Путину ещё два раза подряд пойти на президентский срок, свидетельствует о нелюбви к России.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
В подмосковном Одинцово родители четырехлетней девочки заявили в полицию на воспитательницу детского сада. По их словам, женщина избила их дочку за то, что она не хотела ложиться спать. Об инциденте мама ребенка рассказала СМИ.
Sobesednik.ru представил внешность 84-летнего президента Владимира Путина с помощью программы FaceApp уже сейчас. Зачем? Дело в том, что мало кто верит, что Конституционный суд завернет поправку и отправит Владимира Путина в 2024 году на заслуженный отдых.
Марина Левтова была одной из ярчайших звёзд советского кинематографа. Её случайное знакомство с миром кино в итоге подарило нам множество любимых персонажей, которые до сих пор остаются в нашей памяти и наших сердцах. Чем же Левтова смогла покорить жителей СССР?
С горечью наблюдаю, как мы становимся индивидуалистами, перегоняя даже американцев. Их жизненный стержень, кажется, остался нерушимым: «Мой дом – моя крепость», а наши принципы окончательно опрокинулись, полетели вверх тормашками. «Один в поле не воин», «На миру и смерть красна», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – где все эти мудрые заветы, в какой жизни они остались?
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства в РФ на фоне нестабильности рынков, но власти готовы реагировать. Об этом он заявил 11 марта журналистам.
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)
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