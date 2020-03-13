Дети придумали для новую игру — в коронавирус!

Жительница Калуги рассказала, что стала свидетелем новой детской ролевой игры — «в коронавирус». (Само время подсказывает новые игры нашим внукам... прим. МГ.)

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Издание «Калужский объектив» опубликовало колонку о коронавирусе, где говорилось о случаях ксенофобии из-за боязни горожан заразиться. В комментариях к этой публикации в Facebook местная жительница Маргарита Осина рассказала, что в Калуге дети придумали игру по мотивам распространения новой инфекции.

«Вчера чьи-то дети во дворе играли в коронавирус. Не первый раз наблюдаем. Они делятся на „заболевших“ и „врачей“, и начинают „паниковать“. Вроде как „лечат“ друг друга и при этом орут на весь двор: „Аааа, у них коронавирус. Их надо лечить!“ Дети валяются на земле, „болеют“ на качелях, на лавках. Их „лечат“ и потом [участники] меняются ролями. Так, вполне достоверно играют», — рассказала калужанка.

По официальным данным, в Калужской области заразившихся коронавирусом пока нет и особые карантинные меры не вводятся.

К слову, заметим, что в связи с эпидемией коронавируса в мире в школу не ходят почти 370 млн учащихся. Такие данные привели сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Там прошло экстренное совещание министров образования. Они обсудили сложившуюся ситуацию — в частности, закрытие школ в 15 странах, а также частично — еще в 14 государствах. В ЮНЕСКО считают, что необходимо внедрить программы дистанционного обучения. Сотрудники ЮНЕСКО также опубликовали на сайте список доступных приложений и платформ для онлайн обучения, которые могут использоваться родителями, учителями и учащимися.

А вот последние заголовки об опасной инфекции на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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