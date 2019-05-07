Дети-маугли остаются с матерью. Но — под присмотром, будем надеяться...

Многодетную мать с Предпортовой улицы в Петербурге не будут разлучать с детьми. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, Светлана Агапитова поможет им устроиться в санаторий. Фотографии из квартиры, где женщина живет с четырьмя детьми, появились несколько дней назад в соцсетях. Родительница держала детей в нечеловеческих, антисанитарных условиях.

В квартире с проверкой побывали представители соцслужб. Они не обнаружили тех ужасов, которых запечатлены на фото. На момент их прихода в комнатах был порядок, в холодильнике хранились продукты. Единственное нарекание вызвали тараканы, однако они, по сведениям органа опеки, есть во всем доме.

Специалисты проанализировали ситуацию и приняли решение не разлучать мать с детьми. «Конечно, жилищу бы не помешал косметический ремонт. Однако обвинить маму в том, что она не ухаживает за детьми и своим поведением создает угрозу их жизни и здоровью, оснований нет, — отметили в аппарате омбудсмена. — Она всегда охотно идет на контакт и выполняет все рекомендации соцработников, однако ей, в силу сиротского прошлого, не всегда легко дается ответственное поведение. Именно поэтому маме постоянно требуется помощь со стороны».

Многодетную мать планируют разместить в кризисном центре для женщин, чтобы за это время провести в квартире обработку от насекомых.

Дети сейчас находятся в детской городской больнице № 5 на инфекционном отделении. Кроме небольшой простуды, симптомов серьезных заболеваний у них не выявлено.

Светлана Агапитова выразила готовность помочь в устройстве детей вместе с матерью в санаторий.

Напомним, об условиях, в которых жила семья, рассказала знакомая многодетной матери Наталья Марцинкевич. Она сообщила, что родительница не кормит детей, бьет их, не водит их в школу. В квартире царит антисанитария, продуктов в доме нет. Мать, получая деньги, не считает нужным тратить их на детей. Семья давно находится под наблюдением, однако перед приходом сотрудников органов опеки женщина успевает убрать грязь и отправляет детей на прогулку, чтобы «лишнего не ляпнули».

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По инф. rosbalt.ru

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