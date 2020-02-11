Детей подстерегают опасности в виде животных, транспорта и даже… собственных мам

Где угодно может пострадать ребенок. И хоть взрослые со своей стороны предусматривают разные варианты опасностей, не всегда можно предвидеть откуда, как говорится, прилетит. А иногда своим мамам дети и вообще, судя по поведению родительниц, не особо нужны. И жестоко избить дамочки могут, а из больницы годами не забирать, выдумывая своему чаду несуществующие недуги. Грустные истории обо всем этом ниже.

В Томской области трехлетняя девочка тяжело пострадала от удара лошади копытом.

Как сообщила РИА «Томск» глава Могочинского поселения Алла Детлукова, несчастный случай произошел в селе Волок, где строится Свято-Преображенский мужской монастырь.

Отец девочки из многодетной семьи работает на стройке, и там же есть подсобное хозяйство. Конь, который содержался на ферме, ударил ребенка копытом. Девочка находится в реанимации. Информация о произошедшем передана правоохранительным органам.

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В Таиланде произошло столкновение катеров. При происшествии погибли мальчик и девочка, которые приехали из Челябинска с бабушкой и дедушкой.

Как сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, двоих пожилых людей доставили в больницу с травмами.

Эту информацию подтвердила также уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

По ее словам, специалисты выходят на связь с родителями погибших детей. Всего в катерах находились 34 россиянина.

«Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой», — написала Майрова на своей странице в Facebook.

Подробнее о происшествии. У восточных берегов острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера. Погибли двое российских детей — девочка 6 лет и мальчик 12 лет. Пострадали еще трое граждан Таиланда и 21 россиянин. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку после ЧП.

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Следующая грустная история связана с мамой ребенка. В Москве 59-летнюю женщину заподозрили в жестоком избиении приемного сына.

Как сообщает «КП», семилетний мальчик попал в больницу с кровоподтеками и ушибами лица, шеи, плеча и спины. Инцидент произошел еще 24 января, но известно о нем стало лишь сейчас. Женщина сильно избила ремнем ребенка из-за того, что у него не получалась буква «Ж» в прописях.

Пострадавший мальчик рассказал полицейским, что его били и ранее. Опекунов малыша уже привлекли к административной ответственности. Судьбу ребенка решат социальные службы и органы опеки.

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А теперь о странной родительской заботе.

В столичную прокуратуру подана жалоба на перинатальный центр сети «Мать и дитя». В ведомство обратилась москвичка Татьяна Максимова, мать девочки, которая почти шесть лет от рождения прожила в клинике. Об этом сообщает «Коммерсант».

В документе выражается недовольство качеством лечения ребенка, несогласие с диагнозами. По мнению матери девочки, ребенок нездоров и нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью.

На днях суд в Москве постановил ограничить в родительских правах мать и отца девочки и передал ее органам опеки. В итоге, девочку могут передать ее бабушке и дедушке или подыскать временную семью.

В конце 2019 года СМИ сообщили о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера. Сообщалось, что родители платят за ее пребывание в отдельной палате около 1 млн рублей в месяц, но домой забирать отказываются.

Происшествия с детьми могут нарушить привычную жизнь и принести боль и горе в семью. Давайте же беречь своих ребятишек и смотреть в этом плане немного дальше. Хотя бы на малышей, которые живут где-то поблизости. Им точно ничего не угрожает?

Еще об опасных ситуациях с детьми можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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