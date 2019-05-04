Детей-маугли при живой матери обнаружили благодаря соцсети

Петербурженка сообщила о том, что в доме по Предпортовому проезду мать пренебрегает воспитанием детей. Они не ходят в школу и живут в ужасных условиях, сообщается в паблике «Плохие новости» (соцсеть ВКонтакте). Сообщается, что детей изъяли полицейские, а Следственный комитет намерен провести соответствующее разбирательство.

В квартире грязь, кучи мусора, среди немытой посуды бегают тараканы. Детям приходится спать на лежащих на полу голых матрасах прямо рядом с фекалиями, возможно собачьими.

«Из всех детей в школу ходила лишь девочка Настя, причем один или два раза», — сказано в сообщении. Школьница перестала появляться в учебном заведении «после избиения со стороны матери».

Органы опеки в ситуацию не вмешиваются, отмечает администрация паблика. Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова пока не отреагировала на эту публикацию. Однако Life 78 сообщил, что по адресу пришли полицейские, после чего детей «увезли на «скорой помощи».

Следственный комитет начнет проверку после сообщений о том, что в Московском районе Петербурга живут в антисанитарии двое детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты в ходе доследственной проверки тщательно изучат причины, по которым дети оказались в такой ситуации. Также СК даст оценку действиям чиновникам, обязанным вести надзор за этой семьей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook, ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ