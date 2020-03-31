Десятки киргизов объявили голодовку в аэропорту Новосибирска

Около двухсот граждан Кыргызстана две недели находятся в новосибирском аэропорту «Толмачево» и не могут вернуться на родину после закрытия границ. Из-за этого они объявили голодовку.

Пассажиры, застрявшие в аэропорту, записали первое видеообращение 28 марта. В нем они рассказали, что генконсул Кыргызстана в Новосибирске встречался с ними, но не сообщил, когда их эвакуируют домой. Пассажиры пообещали пройти обследование после возвращения и соблюдать карантин.

«Мы вынуждены были объявить голодовку, потому что наше правительство бросило нас на произвол судьбы», − заявила одна из женщин на видео.

На следующий день пассажиры записали обращение к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. По словам пассажиров, аэропорт в Новосибирске в скором времени могут закрыть. Им придется покинуть здание.

«Среди них [пассажиров] женщины с детьми, беременные, пожилые. Они не туристы. В Новосибирске оказались по неотложным делам, некоторые после операций, лечения. У всех в Бишкеке семьи, дети. Но чиновники страны не делают ничего, чтобы эвакуировать нас. То ссылаются на якобы отсутствие мест в обсервациях, то на нехватку тестов определения наличия Covid-19», − рассказала одна из пассажирок.

В аппарате омбудсмена Кыргызстана сообщили, что рейса в Бишкек ожидают более 100 человек. Их разместили в гостиницах недалеко от «Толмачево» и обеспечивают двухразовым питанием. Только шесть человек находятся в транзитной зоне внутри аэропорта, им также предоставляют питание два раза в день.

По словам консула Мээримбека Апышова, людей из «Толмачево» не выгоняют, но вопрос эвакуации «находится на стадии проработки».

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов пообещал, что всех пассажиров вернут на родину, но сроков так и не назвал. Он отметил, что в стране достаточно тест-систем на определение Covid-19 и мест в обсервациях.

С 25 марта по 15 апреля в Кыргызстане действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, власти отменили все междунарожные рейсы в Бишкек и Ош. По последним данным, в стране зарегистрировали 94 случая заражения Covid-19, три человека уже выздоровели.

Polit.ru

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