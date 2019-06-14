Дерзкому похитителю картины Куинджи предъявлено обвинение

Похитившему картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», экспонировавшуюся в составе выставки живописца в Третьяковской галерее, Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как сообщает агентство «Москва» сс ссылкой на адвоката Чуприкова Светлану Горбунову, в скором времени дело будет передано на утверждение в прокуратуру, а затем — суд для рассмотрения.

Также адвокат рассказала, что психиатрическая экспертиза признала Чуприкова вменяемым.

По словам Горбуновой, ее клиент признает свою вину, кроме той части, которая касается порчи картины.

Напомним, картина Куинджи была похищена 27 января 2019 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Уже следующим утром МВД России отчиталось о поимке похитителя, которым оказался Денис Чуприков.

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По инф. rosbalt.ru

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