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Держим "пальцы крестом" за внуков: идет ЕГЭ по русскому!
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
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В понедельник, 3 июня, российские школьники сдают единый госэкзамен по русскому языку. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, экзаменуются более 674 тыс. человек, в том числе 660 тыс. выпускников текущего года.

Держим "пальцы крестом" за внуков: идет ЕГЭ по русскому!

Экзамен длится 3,5 часа, работа состоит из 27 заданий в двух частях.

Добавим, что ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных для получения школьного аттестата.

Результаты экзамена будут известны не позднее 20 июня. В этом году волна ЕГЭ проходит в российских школах с 27 мая по 1 июля.

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