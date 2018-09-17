Деревенский эксперимент: вот вам деньги на жизнь, а сами займитесь творчеством!

Необычный эксперимент решили провести в Швейцарии. Жителям деревни каждый месяц будут безвозмездно выдавать деньги в размере $2,5 тыс. на человека.

Инициатором проекта выступила режиссер Ребекка Пэниан. По ее мнению, отсутствие необходимости зарабатывать на пропитание должно помочь людям раскрыть свой творческий потенциал, передает РИА Новости.

Похожий эксперимент ранее проводился в Намибии. Жителям городка Виндхука выдавали всего по 10 евро, однако, избавившись от необходимости сводить концы с концами, участники проекта обнаружили в себе различные таланты и способности. В итоге доходы населения возросли на 29%, а безработица сократилась вдвое.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ