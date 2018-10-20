Депутатский "пенсион": благородство — дело добровольное!

Несмотря на призывы «начать с себя», депутаты Госдумы фактически сохранили доплаты к собственным пенсиям. Понятно, что интерес к пенсионному обеспечению власть имущих обострен нынче в связи с нашумевшим повышением пенсионного возраста...

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации будут получать в старости пенсию без доплаты только, если добровольно откажутся от этой привилегии. Для этого им придется написать специальное заявление на имя министра труда. Таков смысл законопроекта, принятого в четверг в первом чтении Госдумой.

Изначально же речь шла о том, что отмена доплат к пенсиям федеральных парламентариев будет носить императивный характер. Именно так преподносил общественности эту идею секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Ничто так не вызывает раздражение и неприятие у людей, как вопросы несправедливости», — говорил он в августе на одном из партийных заседаний, предложив отменить доплаты с 1 января 2019 года.

После этого в стране прошли региональные выборы, парламент окончательно принял, а президент подписал пенсионный закон. На днях Центризбирком отказал в проведении референдума по пенсионному вопросу, да и сами граждане, судя по сошедшей на нет протестной волне смирились с очередной непопулярной реформой.

На этом фоне единороссы, видимо, решили, что раз все почти успокоились, то и смысла жертвовать своими будущими пенсиями нет. Это при том, что даже без фактически сохраняемых доплат пенсии федеральных парламентариев в несколько раз выше средних по стране.

Так, ранее на сайте Госдумы сообщалось, что пенсионное обеспечение народных избранников составляет 46626 рублей в месяц при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63581 рублей при депутатском стаже от 10 лет. Если парламентарий просидел в Госдуме или Совфеде хотя бы один созыв, то он вправе рассчитывать на доплату к пенсии при стаже от пяти до десяти лет в размере 55% денежного вознаграждения, а при стаже свыше десяти лет — 75%.

При этом в Госдуме уточнили, что добровольно отказаться от этих надбавок прямо сейчас парламентарии не смогут — сначала придется дожить до пенсии, возраст выхода на которую они же сами и повысили. Таким образом, вопрос отказа от доплаты по большому счету останется на совести каждого конкретного депутата и сенатора. А кто же знает, что она ему прошепчет на ухо через долгие годы, ведь на Охотном ряду немало депутатов, которым до пенсии еще далеко.

Однако из выступления единоросса Ольги Баталиной следовало, что народные избранники по-своему понимают, что значит жить по совести и поступать по справедливости. «Конкретное решение (воспользоваться правом на доплату или отказаться) останется за каждым из вас, исходя из своих представлений о справедливости», — обратилась Баталина к коллегам. «По совести? Тогда давайте примем закон о том, что депутаты вообще не имеют права на доплаты и от „золотых парашютов“ откажемся!», — возмутился в ответ либерал-демократ Сергей Иванов. По его словам, именно так депутаты могли бы продемонстрировать солидарность с народом. Иначе — обман, убежден депутат. «Кого вы хотите обмануть? Не надо врать!», — продолжил Иванов.

Он сомневается, что кто-то из депутатов добровольно откажется от прибавки к пенсии. Иванов предложил вспомнить покойного олигарха Бориса Березовского, который, по его словам, будучи миллионером и многодетным отцом, «при всем своем богатстве, не отказался от копеек, которое платит таким семьям государство». «А губернатор Курской области за день до отставки издал распоряжение, в котором накалякал себе дополнительные льготы вплоть до того, что если он умрет в течение трех ближайших лет, то похоронить его надо за счет региона», — привел еще один пример депутат.

В КПРФ уклонились от обсуждения этого законопроекта. Там говорят, что в отличие от единороссов не располагают другими источниками для обеспечения комфортной жизни в старости кроме пенсии. А в «Справедливой России» заявили, что ко второму чтению будут добиваться распространения новых норм также на чиновников высокого ранга, например, министров. К слову, сами депутаты и сенаторы по объему социальных гарантий как раз и приравнены к федеральным министрам.

При этом в проекте есть одна интересная оговорка, из которой следует, что вопросы социального, в том числе пенсионного обеспечения парламентариев могут теперь регулироваться не только конституцией и федеральными законами, но и подзаконными актами. А это означает, что любые, вроде как отмененные депутатские льготы и привилегии через пару лет могут тихо всплыть в каком-нибудь распоряжении правительства и не обязательно, что к этому будет привлечено общественное внимание.

Гражданам же депутаты продлили в четверг уже в шестой раз «заморозку» накопительной части пенсии до 2022 года и снова отказались выплатить компенсацию по сгоревшим советским вкладам. Хотя в прошлом году при принятии федерального бюджета правительство обещало представить некий план выплат по вкладам, напомнили в Госдуме.

По инф. rosbalt.ru

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