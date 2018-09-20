Депутаты скостили себе штрафы за прогулы

Депутаты Государственной Думы приняли решение сократить самим себе штрафы за прогулы на 30% после того, как с начала осенней сессии количество заседаний удвоилось (с шести до 12 в месяц).

В случае прогула зарплату депутата сократят на 1/9 за каждое пропущенное заседание, говорится в принятом постановлении. Ранее штраф составлял 1/6 депутатской зарплаты.

Поскольку средняя зарплата депутата Госдумы составляет 360 тысяч рублей, штраф за прогул заседания уменьшился с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

В марте 2017 года депутат Тамара Плетнёва рассказывала, что некоторые депутаты оформляют пропущенные заседания как «отгулы за свой счёт», в таком случае из их зарплат вычитается около 12 тысяч рублей за день.

По статистике, как писал в прошлом году РБК, в седьмом созыве Госдумы чаще всего прогуливают заседания единороссы и члены фракции «Справедливой России»: за первые три месяца работы нижней палаты парламента из 343 депутатов «Единой России» около 30 человек пропустили от четверти до половины всех заседаний — и никого не штрафовали, поскольку у всех были уважительные причины.

В июле 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после введения штрафов за прогулы (к тому моменту прошло семь месяцев) парламент «сэкономил» на депутатских зарплатах 28,4 млн рублей.

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