Депутаты намерены лишить управляющие компании денег за воду и газ

В Госдуму поступил законопроект об оплате коммунальных услуг напрямую: он позволит собственникам квартир и нанимателям рассчитываться за свет, тепло, воду и газ с ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию (УК). На формат оплаты без ее участия можно перевести и вывоз мусора, пишет "Российская газета".
Управляющие компании могут оказаться фирмами-однодневками
Сейчас собственники квартир заключают договор с УК, кооперативами или товариществами, которые собирают деньги за услуги и передают их поставщикам ресурсов. Но если оплата получена не в полном объеме, то есть выбор, с кого спросить.
Когда по счетам не платят собственники, ресурсоснабжающие организации требуют деньги с лиц и компаний, управляющих многоквартирным домом. Именно с ними у поставщиков заключен договор. Но бывает, по счетам не платят и сами управляющие компании: тратят деньги не по назначению, скрываются и даже банкротятся. Собственники остаются без управдома с огромными неоплаченными счетами.
Авторы законопроекта Галина Хованская и Павел Качкаев посчитали, что без посредника собственникам будет намного проще. Они сами будут отвечать за свои долги. Правда, у этой идеи немало подводных камней.
Оплата коммунальных ресурсов напрямую выглядит справедливым шагом. Существующий порядок создает неразбериху, кто, за что отвечает. Так, владельцы квартир по всем вопросам о непоставленных ресурсах обращаются в управляющую компанию. Туда же они адресуют свои претензии по качеству и объему поставленных коммунальных ресурсов. Управляющие компании, так было уже не раз, могут оказаться фирмами-однодневками и раствориться в воздухе с деньгами собственников. Последним останется спорить с поставщиками и доказывать, что все счета были оплачены.
Для того чтобы перейти на новый порядок оплаты, собственникам потребуется провести общее собрание и принять соответствующее решение. Однако документ предусматривает и односторонний порядок расторжения договора поставщиком услуг с управляющей компанией. Основанием для этого служит признанная или подтвержденная решением суда задолженность УК перед ресурсниками в размере более двух среднемесячных платежей.
Сейчас объем долгов по стране, по данным минстроя, превысил триллион рублей. Продолжать взаимодействие с организациями, которые не способны платить по счетам, поставщикам ресурсов нет смысла.
Поступивший в Госдуму документ стал не первой инициативой исключить посредников из процесса оплаты коммунальных ресурсов. Еще один документ разработали депутаты Волгоградской областной Думы. Документ прошел согласования в минкомсвязи, минэкономразвития, минэнерго, ФАС и минюсте. В минувшую пятницу его планировалось принять в первом чтении, однако проект на голосование вынесен не был.
Эксперты не уверены, что платить напрямую так хорошо, как считают депутаты. Оба документа имеют один недостаток: в них не прописаны условия взаимодействия собственника и поставщика услуг, а также функции УК. Ведь ее не удастся исключить из процесса, поставка ресурсов осуществляется с использованием внутридомовой инфраструктуры, за которую в ответе УК.
Вопрос не только в том, чтобы платить напрямую поставщику ресурсов, но и в том, как разделить ответственность между ресурсоснабжающей организацией и управдомом, поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС. По его мнению, не исключены ситуации, когда при возникновении проблем ни одна из сторон не возьмет на себя ответственность за их устранение.
Кроме того, в первое время не исключена неразбериха, при которой платежки собственникам начнут выставлять и УК, и ресурсоснабжающие организации. Конечно, со временем в коммунальной отрасли удастся навести порядок.
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