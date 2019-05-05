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Депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата. Ну, хоть признал, что "был неправ"...
По инф. rosbalt.ru   
05 Мая 2019 г.
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Дмитрий Ионин, избранный в Государственную думу РФ уральскими избирателями, накануне произвел выстрелы в воздух в городе Камышлов. Видозапись депутатской пальбы быстро разлетелась по интернету...

Дмитрий Ионин, избранный в Государственную думу РФ уральскими избирателями, накануне произвел выстрелы в воздух в городе Камышлов

В город в Свердловской области он прибыл решать проблемы обманутых дольщиков, уточняет издание. По словам Ионина, в следующий раз он будет «стрелять из пушки», чтобы обратить внимание на действия нерадивых застройщиков.

Ионин стрелял из автомата посреди жилого квартала, к счастью холостыми. Он говорит, что готов понести ответственность за свой проступок. «Да, был неправ, административная ответственность за это предусмотрена. Готов принять», — сообщил законодатель. По словам политика, он «сделал глупость», пишет Znak.com.

Стрельбу, открытую Иониным, засняли жильцы расположенного рядом дома. Видео набирает популярность в интернете.

По инф. rosbalt.ru

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