День космонавтики из-за коронавируса перенесли с апреля на октябрь

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Празднование проведут 4 октября – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничение на проведение массовых мероприятий — к участию допускается не более 50 человек. Кафе, рестораны и магазины пока работают в обычном режиме.
С 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования. Музеям запретили пускать иностранцев. Также власти столицы ввели обязательный карантин для всех приезжающих в Москву из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, стран Европейского Союза и государств, не входящих в ЕС.
К 16 марта в России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого начнет предоставлять работу осужденным, сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально прожить.
В семье Гогена Солнцева случилось страшное горе. В распоряжении журналистов оказались уникальные фотографии: шоумен закатывает в больничные покои инвалидную коляску, на которой сидит… его жена – пенсионерка Екатерина Терешкович.
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не взимать оплату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если объем потребления электроэнергии в жилом помещении в расчетном месяце не превышает 30 кВт. Документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек. Мы подробно рассказывали об этой жуткой истории...
В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19. Власти потратят на это 300 млрд рублей из госбюджета. (Немалые деньги, которые могли бы пойти на улучшения благосостояния пенсионеров, согласитесь! - прим. МГ.). Кроме того, стало известно об ограничении въезда иностранцев в Россию.
Неизвестные за сутки 16 марта сообщили о «минировании» пяти самолетов. Четыре из них выполняли рейсы из Москвы в Челябинск, Пермь, Тюмень и Уфу, и один — из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили собственные источники в экстренных службах.
СМИ сообщили о двух новых трагедиях с детьми. Так, в Подмосковье маленькая девочка утонула в искусственном пруду во дворе дома, а в столице аниматор на детском празднике окатила ребенка сухим льдом. Мальчик получил ожоги головы.
78-летний правозащитник Лев Пономарев, задержанный в минувшую субботу, 14 марта, на пикетах против политических репрессий и избитый в ОВД «Таганский», рассказал о своем самочувствии и дальнейших мерах по защите своих прав.
В Петербурге в возрасте 72 лет скончался доктор медицинских наук, профессор Борис Афанасьев, директор Института детской гематологии и трансплантологии имени Горбачевой ПСПбГМУ имени Павлова, сообщает Минздрав России.
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