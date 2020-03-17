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День космонавтики из-за коронавируса перенесли с апреля на октябрь
По инф. polit.ru   
17 Марта 2020 г.
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Торжественные празднование Дня космонавтики перенесли с 12 апреля на осень из-за распространения COVID-19 и запрета проводить в Москве массовые мероприятия с участием более 50 человек.

«Роскосмос» перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Празднование проведут 4 октября – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничение на проведение массовых мероприятий — к участию допускается не более 50 человек. Кафе, рестораны и магазины пока работают в обычном режиме.

С 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования. Музеям запретили пускать иностранцев. Также власти столицы ввели обязательный карантин для всех приезжающих в Москву из США, Великобритании, Украины, Белоруссии, стран Европейского Союза и государств, не входящих в ЕС.

К 16 марта в России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Polit.ru

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