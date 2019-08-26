День флага в Москве: власти постарались перещеголять оппозицию числом сторонников

В праздновании 350-летия Государственного флага России 24 августа в Москве приняли участие около полумиллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По подсчетам столичных властей, мероприятия на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тысяч человек. В частности, около тысячи человек приняли участие во флешмобе «Флаг-рекордсмен», внесенном в Книгу рекордов России.

Судя по всему, официальный праздник действительно удался - мало того, что ему покровительствали власти, были задействованы интересные творческие коллективы, обеспечена безопасность. Праздник - это всегда здорово, многие люди пришли поднять себе настроение - и нет никаких оснований полагать, что "на него толпу сгоняли" (а такие утверждения, конечно, распространяются недоброжелателями, как уж водится). Но... из песни слов не выкинешь: у мирного гражданского праздника - явно ощущается политический подтекст. Властям обязательно нужно продемонстрировать, что она пользуется гораздо большей поддержкой, чем "несогласные". И отрицать это противостояние чисел ("чья толпа побольше будет?") - было бы глупо. А оно очень опасная, эта идея...

Напомним, после отказа Мосгоризбиркома в регистрации независимых кандидатов в депутаты столичной городской думы в Москве прошел целый ряд акций протеста, в том числе несанкционированных из-за отказа городских властей одобрить соответствующие заявки организаторов.

При этом официальные московские ведомства не приводят данных о задержаниях в ходе массовых мероприятий 24 августа.

Однако «ОВД-Инфо» сообщает, что задержаны как минимум пять участников «бессрочного протеста» против отказа в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. «Интерфакс» уточняет, что среди задержанных были Алексей Попов, Владислав Востриков, Александр Чернов, Николай Глухин, Антон Омариев, Александр Тепляков, Александр Руденко, Аркадий Галкер и Ольга Мисик. При этом Мисик, Галкера и Руденко отпустили сразу же после задержания.

Напомним некоторые другие заголовки вокруг событий в столице, за которыми напряженно наблюдает вся страна:

Polit.ru

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