ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дело сестер Хачатурян расследовано. Предстоит суд...
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Адвокат Алексей Липцер заявил о завершении расследования убийства предпринимателя Михаила Хачатуряна, которое совершили три его дочери. Напомним, в этой драматической истории пока что еще немало тайн...  Судя по всему, суду предстоит нелегкий моральный выбор: девушки убивали с потрясающей жестокостью — но это была месть за причиненные им отцом страдания!

Дело сестер Хачатурян расследовано. Предстоит суд...

По словам адвоката, на которые ссылается «МК», в части мотива совершения преступления следствие указало «противоправные действия со стороны отца».

Позднее слова адвоката подтвердили в Следственном комитете РФ. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, обвиняемым инкриминировано преступление по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Петренко добавила, что при оценке действий сестер Хачатурян учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий.

Напомним, после ареста сестры заявили, что пошли на убийство в целях защиты, так как долгие годы Михаил Хачатурян осуществлял по отношению к ним морально-физическое насилие.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян, находятся под домашним арестом в разных квартирах. Мера пресечения предусматривает запрет на свидания их друг с другом, выход на улицу ночью и использование Интернета. Также известно, что все трое отказались от наследства Михаила Хачатуряна, мотивируя это том, что не хотят иметь с ним ничего общего.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

По инф. rosbalt.ru

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 