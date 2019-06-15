Дело сестер Хачатурян расследовано. Предстоит суд...

Адвокат Алексей Липцер заявил о завершении расследования убийства предпринимателя Михаила Хачатуряна, которое совершили три его дочери. Напомним, в этой драматической истории пока что еще немало тайн... Судя по всему, суду предстоит нелегкий моральный выбор: девушки убивали с потрясающей жестокостью — но это была месть за причиненные им отцом страдания!

По словам адвоката, на которые ссылается «МК», в части мотива совершения преступления следствие указало «противоправные действия со стороны отца».

Позднее слова адвоката подтвердили в Следственном комитете РФ. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, обвиняемым инкриминировано преступление по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Петренко добавила, что при оценке действий сестер Хачатурян учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий.

Напомним, после ареста сестры заявили, что пошли на убийство в целях защиты, так как долгие годы Михаил Хачатурян осуществлял по отношению к ним морально-физическое насилие.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян, находятся под домашним арестом в разных квартирах. Мера пресечения предусматривает запрет на свидания их друг с другом, выход на улицу ночью и использование Интернета. Также известно, что все трое отказались от наследства Михаила Хачатуряна, мотивируя это том, что не хотят иметь с ним ничего общего.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ