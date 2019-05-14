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Дело императорское: в Японии погадали на панцире черепахи
По инф. rosbalt.ru   
14 Мая 2019 г.
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Императорский обряд гадания на панцире черепахи прошел в рамках церемонии интронизации нового японского императора Нарухито.

Дело императорское: в Японии погадали на панцире черепахи

Как сообщает агенство Kyodo, во время ритуала панцирь черепахи нагрели. По направлениям образовавшихся трещин определили две префектуры — Тотиги и Киото — Японии, которые передадут урожай риса на ритуал «Дайдзёсай» в ноябре.

Праздник «Дайдзёсай» проводится один раз за все время правления японского императора. Во время этой церемонии он приносит рис с нового урожая предкам и «земным и небесным богам».

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